Game

Met acht vrienden bouwen aan een pretpark in vernieuwde game

Pretparkspel Parkitect lanceert een nieuwe functie. Vanaf komende week is het mogelijk om de game te spelen met meerdere personen tegelijk. Dankzij een multiplayer-modus kunnen maximaal acht mensen op hetzelfde moment aan een virtueel attractiepark bouwen.



Parkitect, beschikbaar voor Windows- en Mac-computers, draait om het bouwen van een zo mooi mogelijk pretpark. Daarmee is het de moderne versie van klassieker RollerCoaster Tycoon. Een YouTube-video laat zien hoe de multiplayer-functie werkt. De reacties zijn overweldigend positief.





ZIE OOK: Grote update voor pretparkgame Parkitect



De nieuwe update is vanaf dinsdag 8 december gratis te downloaden. Parkitect, ontwikkeld door de firma Texel Raptor, bestaat sinds 2016. Afgelopen zomer verscheen al een grote update met nieuwe attracties en meer mogelijkheden. Het spel kost momenteel 24,99 euro. Wie ook twee uitbreidingspakketten wil, is 37,41 euro kwijt.

ZIE OOK: Pretparkspel Planet Coaster nu ook beschikbaar voor Mac-gebruikers