BestZOO

Brabantse dierentuin is enige in Nederland met wombats

Het Brabantse dierenpark BestZOO heeft een primeur: het is de enige dierentuin in Nederland waar wombats te vinden zijn. Deze Australische buideldieren worden ongeveer 85 centimeter lang en lijken op koala's. Ze klimmen echter niet in bomen, maar graven liever tunnels.



"Het is heel moeilijk om aan wombats te komen", aldus eigenaar Jos Nooren. "Australiƫ laat namelijk niet gauw toe dat er dieren het land in- en uitgaan, om ziektes te voorkomen. Maar we hebben het nu toch voor elkaar gekregen."

Aan de komst van de dieren - het park noemt ze "schattige pluizenbollen" - ging een lang traject vooraf. In opdracht van de Australische overheid kwamen er eerst experts naar Best om het binnen- en buitenverblijf te controleren. Vervolgens werden de wombats zelf ingevlogen. "Nu zijn ze gewend aan hun nieuwe plek en kunnen bezoekers hen van dichtbij bekijken", vertelt Nooren.



Overreden

In Australiƫ worden moederwombats regelmatig overreden. Als hulpverleners er op tijd bij zijn, proberen ze de jonkies met de fles groot te brengen. Zij kunnen door hun intensieve contact met mensen echter niet meer overleven in de natuur. Een aantal van hen komt vervolgens in dierenparken terecht.