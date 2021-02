Parc du Bocasse

Frans pretpark opent hangende familieachtbaan in 2021

Een pretpark in Frankrijk presenteert dit jaar een nieuwe hangende familieachtbaan. Attractiepark Parc du Bocasse, gelegen in de Noord-Franse regio Normandië, heeft bij de Nederlandse fabrikant Vekoma een suspended family coaster besteld.



Het gaat om een mintgroene baan met donkerbruine ondersteuningen. Op YouTube verscheen een video van de eerste testritten. De naam van de attractie is nog niet bekendgemaakt.

Vergelijkbare modellen staan in het Poolse Energylandia en het Deense Fårup Sommerland. Die zijn ongeveer 20 meter hoog. Ze halen een topsnelheid van 75 kilometer per uur.



Soquet

In Parc du Bocasse stonden al vier achtbanen, waaronder de spinning coaster Jurassic Twister. De spectaculairste is Fort d'Odin uit 2004, een rollercoaster van de Franse firma Soquet. Wanneer het park weer opengaat, is nog niet duidelijk.