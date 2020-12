Het Spoorwegmuseum

Terugkijken: Sinterklaas verrast tijdens grote tv-show in Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht was zaterdagavond het decor van een grote sinterklaasshow op NPO 1. Ruim één miljoen kijkers konden zien hoe Sinterklaas in het museum verrast werd met optredens en cadeaus. Onder meer Guus Meeuwis, Famke Louise, Jamai Loman, Britt Dekker, Richard Groenendijk, Ferry Doedens en Philip Freriks waren van de partij.



Daarbij kwamen de decors van Het Spoorwegmuseum veelvuldig in beeld. Verder verleenden presentator Matthijs van Nieuwkerk, justitieminister Ferd Grapperhaus en historicus Maarten van Rossem hun medewerking aan het programma, dat gepresenteerd werd door Dieuwertje Blok. Ze werd bijgestaan door Hoofdpiet Niels van der Laan.





De opnames vonden plaats op maandag 30 november. Het BNNVARA-programma met de titel Heerlijk Avondje voor Sinterklaas werd vorig jaar ook al uitgezonden vanuit Het Spoorwegmuseum, al bleef de rol van de toeristische attractie toen beperkt. De show is gratis terug te kijken via NPO Start.

