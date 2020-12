Gröna Lund

34 meter hoge inverted coaster in Zweeds pretpark: 'Achtbaan van wereldklasse'

Na drie jaar bouwen is een spectaculaire nieuwe rollercoaster in het Zweedse pretpark Gröna Lund bijna af. Het attractiepark in hoofdstad Stockholm opent over enkele maanden de hangende achtbaan Monster: een 34 meter hoge inverted coaster van de gerenommeerde Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard.



Bolliger & Mabillard is bekend van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling, Fenix in Toverland en Black Mamba in Phantasialand. Monster haalt een topsnelheid van 90 kilometer per uur. De 700 meter lange baan bestaat uit vier inversies, waaronder twee kurkentrekkers.





Gröna Lund noemt de attractie "een kroonjuweel" en "de koning der achtbanen". "We hebben jarenlang over de wereld gereisd om honderden verschillende achtbanen uit te proberen", zegt eigenaar Johan Tidstrand. "Daarom kunnen we nu vol trots zeggen dat Stockholm met Monster een achtbaan van wereldklasse krijgt."



Vernieuwd

Voor de komst van de coaster moest een derde van het park volledig vernieuwd worden. "Het is met afstand de grootste en de meest indrukwekkende attractie in de geschiedenis van Gröna Lund", aldus directeur Magnus Widell.



Eigenlijk had de opening in 2020 moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis liep het project vertraging op. Nu staat de officiële opening gepland voor zaterdag 24 april 2021. Widell: "We gaan seizoen 2021 krachtig beginnen. Enkele jaren geleden werd nog gesproken over een snelheid van 100 kilometer per uur.



Metrostation

Het achtergrondverhaal van Monster is gebaseerd op een lokale legende over het metronetwerk van Stockholm. Er waren ooit plannen voor een metrostation onder het eiland Djurgården, waar Gröna Lund ligt. Tijdens de werkzaamheden hebben de bouwvakkers de bouwplaats echter plotseling verlaten.



Wat er destijds gebeurd is, bleef onduidelijk. Er gingen geruchten over een duister wezen dat diep in de aarde verscholen was. Nu - tientallen jaren later - gebruikt Gröna Lund het onafgemaakte metrostation als station voor de nieuwe achtbaan.

