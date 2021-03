Puy du Fou España

Nieuw themapark in Spanje gaat volgende week open: 'Gedurfd en origineel'

Het succesvolle concept van het Franse themapark Puy du Fou wordt ook uitgerold in Spanje. Daar opent eind deze maand Puy du Fou España, een gloednieuwe park met een oppervlakte van dertig hectare. Bezoekers kunnen er hoogtepunten uit de geschiedenis van Spanje herbeleven in de vorm van shows en walkthrough-attracties.



Puy du Fou España bevindt zich in de buurt van de stad Toledo, op ongeveer een uur rijden van hoofdstad Madrid. Net als in de Franse vestiging van Puy du Fou zijn er geen darkrides of achtbanen te vinden. In plaats daarvan bestaat het park uit vier historische dorpjes met vier grote shows die dagelijks worden opgevoerd.

Dat zijn 360 graden-theatervoorstelling El Ultimo Cantar, vogelshow Cetrería de Reyes, paardenshow A Pluma y Espada en Allende la Mar Oceana, een walkthrough-show aan boord van een schip.



Première

Verder staat op geselecteerde dagen het avondspektakel El Sueño de Toledo op het programma. Die productie ging twee jaar geleden al in première, als een voorproefje op de rest van het themapark. Volgens Puy du Fou is het de grootste show van Spanje.



Het zou gaan om een totale investering van 242 miljoen euro. "Indrukwekkende decors, gedurfde en originele shows, verbluffende speciale effecten en adembenemende acrobatiek blazen het hele gezin van zijn sokken", belooft een woordvoerster.



Vip-plaatsen

Het seizoen loopt van zaterdag 27 maart tot en met maandag 1 november. Entreebewijzen inclusief toegang tot de avondshow kosten 41 euro in de voorverkoop en 54 euro aan de kassa. Wie de avondvoorstelling overslaat, betaalt 27 euro in de voorverkoop of 36 euro aan de kassa. Voor vip-plaatsen op de tribunes kan bijbetaald worden.



Puy du Fou heeft ook jarenlang plannen gehad om zich in Nederland te vestigen. Daarvoor had men drie verschillende locaties op het oog: in de buurt van Toverland, bij de Efteling en in de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer.