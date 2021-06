Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark zet puntjes op de i bij spectaculaire achtbaan

Een nieuwe achtbaan in het Duitse pretpark Tripsdrill is eindelijk helemaal af. In juni 2020 opende het attractiepark de 30 meter hoge suspended thrill coaster Hals-über-Kopf. Toen bestond het stationsgebouw nog slechts uit betonnen wanden. De decors zouden later afgewerkt worden.



Nu - een jaar na de opening - zijn alle puntjes op de i gezet. Van het station is een sfeervol Duits bouwwerk gemaakt. Wat het gebouw bijzonder maakt, is dat de naastgelegen boomerang coaster Volldampf uit een gat in het dak komt.

Volldampf opende tegelijkertijd met Hals-über-Kopf. Beide banen zijn gefabriceerd door de Nederlandse firma Vekoma. De 800 meter lange hangende rollercoaster telt vier inversies. Treinen halen een topsnelheid van 80 kilometer per uur.