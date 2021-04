Pretpark de Valkenier

Limburgs pretpark maakt controversiële bosjesman wit

Het Limburgse pretpark de Valkenier heeft een omstreden figuurtje aangepast. In het attractiepark was jarenlang een afbeelding te vinden van een primitieve bosjesman. Om klachten over racistische stereotyperingen te voorkomen, werd het mannetje onlangs volledig wit geschilderd.



Dat meldt een woordvoerder van het pretpark in Valkenburg. De schildering is onderdeel van Circus Poppentheater, een doorlopende poppenshow met circusfiguren.

Het donkere mannetje deed denken aan achterhaalde stripfiguren uit de jaren zestig. Hij werd afgebeeld met dikke, felrode lippen, een rieten rokje en gouden ringen aan zijn polsen en enkels. Verder had hij een bot door zijn neus en een speer in zijn hand.



Afrikaanse stammen

Volgens de voorlichter, die niet bij naam genoemd wil worden, heeft het park nooit klachten gehad over het controversiële tafereel. "Wij zagen er eigenlijk nooit iets kwaads in", vertelt hij. "En dit is ook gewoon hoe bepaalde Afrikaanse stammen eruitzien."



Na vragen over de kwestie heeft men voor de zekerheid besloten om de bosjesman toch aan te passen. "We snappen wel dat dit tegenwoordig voor ophef kan zorgen en dat willen we niet. We willen geen verwijzing maken naar de slavernij, of zo."



Spookje

Er kwam echter geen nieuw figuurtje. In plaats daarvan is de bestaande bosjesman helemaal wit geschilderd. "Het is nu een beetje Casper het Spookje", lacht de voorlichter. Hij hoopt dat de beslissing het park in de toekomst vrijwaart van eventueel commentaar.



Het eindresultaat is voorlopig nog niet te zien. De Valkenier moet tot nader order gesloten blijven vanwege de coronamaatregelen. Overigens overweegt de directie van het park om op den duur permanent dicht te gaan. Dat zou in 2021 echter nog niet aan de orde zijn.