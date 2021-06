Disneyland Paris verhoogt reguliere entreeprijs naar 119 euro per dag

Disneyland Paris

De reguliere entreeprijs van Disneyland Paris is fors gestegen. Een ongedateerd ticket voor één dag toegang tot de twee Disney-parken kost dit jaar 119 euro per persoon. Daarmee blijft Disneyland verreweg het duurste pretparkresort van Europa.



In 2018 moest voor een standaardkaartje voor beide parken nog 104 euro afgerekend worden. Nu is zo'n kaartje ruim 14 procent duurder. In dezelfde periode steeg de prijs van een dagticket voor één park van 84 euro naar 99 euro: een toename van bijna 18 procent.

Met name de entreeprijs van het Walt Disney Studios Park - 99 euro per dag - is opvallend hoog. Daar zijn vanwege werkzaamheden momenteel slechts enkele attracties geopend.



Goedkoper

Wie een kaartje voor een specifieke datum bestelt, is vaak goedkoper uit. Voor sommige periodes in het laagseizoen, bijvoorbeeld doordeweekse dagen in september, zijn via de officiële Disney-website tickets beschikbaar voor 79 euro.



Nieuw is dat bij de kassa's van de Disney-parken dezelfde variabele dagprijs gehanteerd wordt als op internet. Die kan dus per dag verschillen. De ongedateerde online tickets van 119 en 99 euro blijven geldig tot één jaar na aankoop.