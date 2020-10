Attractiepark Toverland

Toverland legt alcoholverkoop na 22.00 uur aan banden

Ook Toverland moet zich conformeren aan de aangescherpte coronaregels. In het Limburgse attractiepark wordt tijdens de Halloween Nights vanaf 22.00 geen alcohol meer geschonken. Bovendien is themarestaurant The Flaming Feather vanaf 22.00 uur dicht.



Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het kabinet maakte onlangs bekend dat er strengere maatregelen komen voor de horeca, om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Eet- en drinkgelegenheden mogen tot 21.00 uur bezoekers binnenlaten. Om 22.00 uur moet een zaak gesloten zijn.





In Toverland blijven de afhaalverkooppunten wel geopend na 22.00 uur, om te voorkomen dat gasten het laatste uur van hun bezoek niets meer kunnen eten of drinken. Alcoholische versnaperingen zijn dan echter uit den boze.



Cocktailbar

Ook een cocktailbarretje in entreegebied Port Laguna moet eerder dicht. Tijdens de Halloween Nights is het park geopend van 10.00 tot 23.00 uur.

