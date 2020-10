Attractiepark Toverland

Toverland toont eerste beelden van nieuw spookhuis Maison de la Magie

Het nieuwe halloweenspookhuis van Toverland zit vol met details. Dat blijkt uit de eerste beelden van het haunted house, die het Limburgse attractiepark zojuist heeft vrijgegeven. Bezoekers kunnen tijdens de Halloween Nights binnenstappen in Maison de la Magie, het mysterieuze landhuis van de verdwenen illusionist Oscar Pendula.



Het spookhuis bevindt zich buiten de parkgrenzen, in een grote boerderij ten westen van Toverland. Een toeristentreintje brengt waaghalzen op en neer. De wandeltocht door het landhuis duurt ongeveer een kwartier. Vanwege de afstand spreekt Toverland over een totale tijdsduur van circa één uur.





Volgens het achtergrondverhaal was illusionist Pendula zeer succesvol totdat een truc met vuurfakkels gruwelijk misliep en een theater volledig afbrandde. Daarna verdween hij geruisloos. Het gerucht gaat dat Pendula zich daarna heeft beziggehouden met het oproepen van duistere magie uit een andere dimensie.



Eigen beheer

De gedetailleerde decors werden vervaardigd door Gepla BV, het bouwbedrijf van Toverland-eigenaar Jean Gelissen. "Maison de la Magie is volledig in eigen beheer ontwikkeld", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden. Die kosten 7,50 euro voor reguliere bezoekers en 6 euro voor abonnementhouders.



Andere halloweenbelevingen in het park zitten wel bij de entreeprijs inbegrepen. Tijdens de Halloween Nights - op veertien dagen tussen 9 oktober en 7 november - is Toverland geopend van 10.00 tot 23.00 uur. Voor Maison de la Magie zijn tijdsloten beschikbaar tussen 15.00 en 22.15 uur.









































