Nieuws

Amsterdamse attracties eisen dat bezoekers mondkapjes dragen

Bekende toeristische attracties in Amsterdam verplichten het dragen van mondkapjes. Bezoekers van Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, vliegsimulator This is Holland en rariteitenkabinet Ripley's Believe It or Not! Amsterdam zullen voortaan een mond- en neusmasker op moeten.



Dat hebben de partijen vandaag bekendgemaakt. Als het aan de overheid ligt, worden mondkapjes alleen sterk aangeraden. De genoemde attracties in de hoofdstad gaan dus een stap verder.





ZIE OOK: Artis en Blijdorp raden bezoekers aan om mondkapjes te dragen



Ook bij Sea Life Scheveningen, onderdeel van dezelfde firma als Madame Tussauds en The Amsterdam Dungeon, zijn mondkapjes verplicht. Dierentuin Artis in Amsterdam houdt het voorlopig bij een dringend advies voor alle binnenlocaties.



Te koop

Wie geen masker bij zich heeft, kan er vaak ter plekke een aanschaffen. "Zorg ervoor dat je een mondkapje bij je hebt voordat je binnenkomt of koop een toffe gethematiseerde bij onze ingang", meldt Madame Tussauds bijvoorbeeld. This is Holland laat weten: "Draag een zelf meegenomen mondkapje, ook te koop voor 1 euro."

ZIE OOK: Avonturenpark Hellendoorn verplicht mondkapjes in spookhuizen