Kermis

Video: 17 meter hoge Spider nieuw op Franse kermis

De kermiswereld is een attractietype rijker. Op de kermis in de Franse stad Charleville-Mézières, vlakbij de Belgische grens, is de Spider in première gegaan: een 17 meter hoge molen met vier enorme armen die omhoog en omlaag bewegen.



Aan de armen zitten gondels voor vier personen. In totaal is er plek voor zestien personen per rit. Zodra het gevaarte in elkaar geklapt is, kan het vervoerd worden in een aanhanger met een totaal gewicht van 41.000 kilo.





De gloednieuwe attractie, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Fabbri Group, wordt geëxploiteerd door kermisfamilie Pfausser. De kermis in Charleville-Mézières begon afgelopen zaterdag en duurt nog tot en met zondag 18 oktober.



Rotatie

Fabbri is enthousiast over het nieuwste onderdeel van de collectie. Het bedrijf spreekt over een "majestueuze" ride. "De attractie onderscheidt zich door de vele verschillende soorten bewegingen: het stijgen van de armen, het roteren van de centrale as en de individuele rotatie van de gondels."

