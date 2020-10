Parque Warner Madrid

Warner Bros.-pretpark in Madrid weer dicht door corona

Parque Warner Madrid, één van de grootste pretparken van Spanje, is weer dicht door toedoen van het coronavirus. De trekpleister heropende op 22 juni na een maandenlange sluiting vanwege corona. Drieënhalve maand later moeten de poorten opnieuw gesloten worden.



In Madrid stijgt het aantal coronabesmettingen zo hard dat de regering opnieuw een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd. Inwoners mogen de stad niet meer in of uit zonder geldige reden, speeltuinen gaan dicht, bijeenkomsten van meer dan zes personen zijn verboden en openingstijden van winkels en restaurants worden ingekort.





Attractieparken mogen in principe geopend blijven, maar door de nieuwe regels is het voor Parque Warner Madrid niet de moeite om bezoekers te ontvangen. "De door de autoriteiten ingestelde reisbeperkingen bemoeilijken de toegang", laat het management weten in een verklaring. "Daarom blijft het park tijdelijk gesloten."



Januari

Tot wanneer de maatregel geldt, is nog niet bekend. Het seizoen van Parque Warner loopt tot en met 5 januari. De komende maanden zou het park voornamelijk in de weekenden en vakanties geopend zijn.



Parque Warner hoort bij parkengroep Parques Reunidos, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Het Warner Bros.-park benadrukt dat andere Reunidos-dagattracties in de omgeving wel geopend zijn. Dat zijn Parque de Atracciones Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, dierenpark Faunia en Atlantis Aquarium.

