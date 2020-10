Dolfinarium

Arjen Lubach over Dolfinarium Harderwijk: 'Lekker mee kappen'

Arjen Lubach is geen fan van het Dolfinarium in Harderwijk. Sterker nog: als het aan de bekende tv-presentator ligt, stopt het Gelderse dierenpark met het houden van dolfijnen en zeeleeuwen. Dat liet hij vanavond weten in zijn satirische talkshow Zondag met Lubach op NPO 3.



Lubach besteedde aandacht aan een rapport van de Visitatiecommissie Dierentuinen over het Dolfinarium. Daarin staat dat de shows en verblijven in het park niet voldoen aan de Europese richtlijnen. Ook heeft de commissie kritiek op fotomomenten met dieren.





"Een fotomoment met een dolfijn is 20 euro en een foto met een zeeleeuw is 13 euro", ontdekte de presentator. "Een stuk goedkoper. Snap ik ook wel, het is toch een beetje alsof je moet kiezen tussen een foto met Ron of met Carlo Boszhard."



Slapen

Lubach was ook verbaasd over de mogelijkheid om tegen betaling te slapen bij de dolfijnen. "Dan kom je op plaatsen waar andere bezoekers niet mogen komen. Maar dat wil je toch helemaal niet?" Verder haalde hij beelden tevoorschijn van de beruchte 'dolfijnrukker', afkomstig uit undercoverprogramma Rambam. Dolfijnen in het park worden bevredigd door mensen om ze rustig te houden en om ermee te kunnen fokken.



In Nederland mogen circussen geen wilde dieren laten optreden. Het Dolfinarium mag dat wel, vanwege de educatieve functie die zo'n show zou hebben. Lubach: "Je kunt toch over dolfijnen vertellen zonder ze allemaal domme kunstjes te laten doen? Als je Duits geeft aan middelbare scholieren, hoef je ook niet een paar Duitsers in een kooitje in een hoek van je lokaal neer te zetten?"



Happy ending

Al met al hoopt Lubach dat Nederland het voorbeeld van Frankrijk zal volgen. Daar moeten dierenparken op termijn stoppen met het houden van dolfijnen en orka's. "Soms is het gewoon heel moeilijk om afscheid te nemen van dingen, zeker als ze jaar in, jaar uit een paar keer over je hand zijn klaargekomen", grapt hij. "Doe het gewoon zoals die Fransen: lekker kappen met die dolfinaria, dan heeft iedereen een happy ending."

