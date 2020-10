Walibi Holland

Mondkapjes mogen voortaan wel op in achtbanen Walibi Holland

Walibi Holland gaat bezoekers met een mondkapje niet langer weigeren bij de achtbanen. Tot nu toe was het dragen van een mond- en neusmasker uit den boze in de heftige attracties van het pretpark. Dat werd namelijk gezien als het meenemen van een los voorwerp - en dat mag niet.



"In onze rides is het niet toegestaan in verband met de veiligheid", liet Walibi vrijdag nog weten op Twitter. Zaterdag is de regel overboord gegooid. Mondkapjes mogen nu ook gedragen worden in rollercoasters als Goliath, Lost Gravity, Untamed en Xpress: Platform 13.





ZIE OOK: Opvallend overheidsadvies voor pretparken en dierentuinen: laat mondkapje op, ook buiten



De beslissing volgt nadat het kabinet met een speciaal advies kwam voor het dragen van mondkapjes in pretparken. Bezoekers kunnen het best voortdurend een mondmasker dragen tijdens hun dagje uit, aldus de overheid. Het regelmatig op- en afzetten van een mondkapje zou het risico op een coronabesmetting namelijk vergroten.



Verplichting

Het dragen van mondkapjes is op dit moment geen verplichting voor Walibi-gasten. Ook medewerkers hoeven niet per se een mondkapje op. Parken als Duinrell, Attractiepark Slagharen en Avonturenpark Hellendoorn kiezen ervoor om hun personeel wél verplicht mond- en neusbescherming te laten dragen.



Medewerkers van Walibi hoeven ook niet altijd afstand te houden van bezoekers. Met de veiligheidsregio is afgesproken dat werknemers de verplichte anderhalve meter mogen negeren als ze beugels van attracties controleren. Ze moeten dan wel plastic handschoentjes dragen.

ZIE OOK: Speciale Walibi-mondkapjes te koop in Walibi Holland