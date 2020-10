Efteling

Dagbezoekers niet meer welkom in vakantieparken en hotel Efteling

De restaurants in het Efteling Hotel en de Efteling-vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land zijn niet meer toegankelijk voor dagbezoekers. Nog geen maand geleden kondigde de Efteling aan dat iedereen voortaan weer een hapje kon gaan eten bij de horecalocaties. Nu moet het park daarop terugkomen.



Aangescherpte coronaregels zorgen ervoor dat de eetgelegenheden veel minder mensen kunnen ontvangen. Daarom laat de Efteling op dit moment alleen nog hotelgasten toe. "Alleen gasten van onze hotelkamers kunnen voorlopig gebruik maken van de restaurants in onze verblijfsaccommodaties", luidt de officiële uitleg.





ZIE OOK: Restaurants in Efteling-vakantieparken weer voor iedereen geopend



Wie een vakantiehuisje heeft geboekt met een keuken erin, zal daar moeten ontbijten, lunchen en dineren, of in het attractiepark zelf. Voor gasten van Bosrijk geldt dat zij ook een ontbijt kunnen laten bezorgen.



Huishouden

Een reisgezelschap mag de komende periode bestaan uit één huishouden en maximaal drie personen daarbuiten, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

ZIE OOK: Nieuwe regels voor groepsgrootte gelden niet voor pretparken, kermissen en dierentuinen