Nederlanders mogen toch dagje naar Phantasialand en Movie Park

Alle Nederlanders zijn gewoon weer welkom in Phantasialand en Movie Park Germany, ook als ze geen negatieve coronatest op zak hebben. Dat blijkt uit nieuwe regels van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar beide attractieparken liggen. Voorwaarde is wel dat Nederlanders maximaal 24 uur in het land blijven.



De Duitse overheid maakte onlangs bekend dat inwoners van nagenoeg alle Nederlandse provincies veertien dagen in quarantaine moeten als ze naar Duitsland komen, tenzij ze een negatieve coronatest kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur. En wie zich nog niet heeft laten testen in Nederland, moet dat in Duitsland alsnog doen.





Deelstaat Noordrijn-Westfalen maakt echter een uitzondering. In de laatste versie van het coronaprotocol, geldig vanaf 3 oktober, staat dat er geen test- of quarantaineverplichtingen zijn voor reizigers die minder dan 24 uur in het gebied zullen verblijven.



Overnachten

Een dagje op en neer naar pretparken als Phantasialand, Movie Park Germany, Fort Fun Abenteuerland en Wunderland Kalkar behoort dus weer tot de mogelijkheden, zonder extra beslommeringen. Voor wie er besluit te overnachten, gelden de oorspronkelijke coronaregels wel.



Nederlandse pretparkfans hebben dit najaar reden genoeg om een kijkje te nemen over de grens. Phantasialand opende laatst de nieuwe flying coaster F.L.Y., terwijl in Movie Park Germany het populaire Halloween Horror Festival is begonnen.

