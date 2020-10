Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verplicht mondkapjes in spookhuizen

Avonturenpark Hellendoorn is het eerste grote pretpark in Nederland waar bezoekers verplicht een mondkapje moeten dragen. Het Overijsselse pretpark eist dat er mond- en neusmaskers gebruikt worden in de halloweenspookhuizen. Heksendoorn, het halloweenseizoen van Avonturenpark Hellendoorn, begon vandaag.



Tijdens Heksendoorn kunnen bezoekers dit jaar kiezen uit twee haunted houses: Horror Hotel en Death Lab, al is Death Lab op rustige dagen gesloten. Wie door de spookhuizen loopt, zal een mondkapje moeten dragen.





"Deze wordt door ons verstrekt bij het omwisselen van uw spookhuisticket voor een tijdvakkaartje", staat op de website van het park. "U kunt uiteraard ook uw eigen mondkapje meenemen." Een ticket kost 3 euro per persoon op internet en 4 euro in het park zelf.



Schermen

Ook de acteurs in de spookhuizen dragen mond- en neusbescherming, of ze staan achter schermen. In de rest van het park adviseert het management het dragen van mondkapjes in de binnenlocaties, zoals de winkel bij de entree, darkride Discovery Club, achtbaan Rioolrat en het Gouden Theater Paleis.



Voor personeelsleden is het dragen van mondkapjes op die plekken verplicht. Dat geldt ook voor locaties waar de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden, zoals kleinschalige horecapunten. Avonturenpark Hellendoorn is dit jaar open tot en met zondag 25 oktober.

