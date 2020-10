Attractiepark Toverland

Toverland verzoekt bezoekers en medewerkers dringend om mondkapjes te dragen

Toverland sluit zich aan bij het mondkapjesadvies van de overheid. Alle medewerkers en bezoekers van het Noord-Limburgse attractiepark worden dringend verzocht om een mondkapje te dragen in alle overdekte publieke locaties. Daaronder vallen de themagebieden Land van Toos en Wunderwald, plus andere overdekte horecalocaties, winkels, toiletten en stations van attracties.



"Het dragen van een mondkapje is een dringend verzoek, maar geen verplichting", staat in een personeelsmemo van Toverland. "Iedereen mag dus zelf bepalen om wel of geen mondkapje te dragen." Ze mogen ook op ín de achtbanen.





Medewerkers kunnen een mondkapje voor eenmalig gebruik vragen aan hun leidinggevende, of zelf een mondkapje meenemen. Die moet wel effen zijn. Binnenkort arriveren voor personeelsleden speciale donkerblauwe stoffen exemplaren. Voor bezoekers worden op dit moment geen mondkapjes verkocht.



Beleid

Sommige parken kiezen ervoor om medewerkers verplicht mond- en neusmaskers te laten dragen. Voorbeelden zijn Duinrell, Attractiepark Slagharen en Avonturenpark Hellendoorn. Toverland wil zo ver nog niet gaan. Daarmee hanteert het park hetzelfde beleid als de Efteling en Walibi Holland.

