Walibi Holland

Foto's: decors Halloween Fright Nights opgebouwd in Walibi Holland

Walibi Holland is bijna klaar voor de jubileumeditie van de Halloween Fright Nights. Het pretpark staat al vol met decorstukken voor het horrorevenement, dat volgend weekend losbarst. In 2020 bestaan de Fright Nights twintig jaar.



Ter gelegenheid van het feestjaar keren bekende elementen van de afgelopen twee decennia terug. Fans zullen onderdelen uit de oude scare zones Scarecrows, Fiësta de los Muertos, Anton Freak, Quarantine, Club Roxy en Blood Thirst herkennen. Ook personages uit spookhuis Alice in Horrorland laten zich weer zien.





ZIE OOK: Podcast: hoe coronaproof worden Walibi's Halloween Fright Nights?



Verder zijn net als vorig jaar figuren uit de scare zones Villains, Nightmares, Pirate's Cove, Tangled Twigs en Firepit van de partij. Vanwege corona zullen acteurs niet meer door mensenmassa's heen lopen. Ze staan in afgezonderde scènes of op podia, verspreid over het hele park.



Wicked Woods

De vier belangrijkste pijlers van de Fright Nights zijn dit jaar walkthrough Wicked Woods, spookhuis Psychoshock: The Outbreak, walkthrough Campsite of Carnage: Alien Attack en rondrit Urban Legends Express. Daarnaast kunnen bezoekers mascotte Eddie de Clown ontmoeten en uitgebreid dineren in een spookhuis of scare zone. Enkele bestaande attracties krijgen een halloweenthema.









































































































ZIE OOK: Speciale halloweenattractie in Walibi Holland: Urban Legends Express