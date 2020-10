Movie Park Germany

Movie Park Germany bouwt achtbaan om tot nachtclub

Eén van de rollercoasters in Movie Park Germany wordt tijdens halloweenavonden getransformeerd tot een nachtclub. Hangende achtbaan MP Xpress heet dit najaar Baboo Twister Express. Wie een ritje maakt, waant zich op een zombiefeestje met lichteffecten en rockmuziek.



"Ook zombies rocken hard", staat in de beschrijving. "Hier verlies je de grip onder je voeten en raas je met zo'n 80 kilometer per uur door de duisternis." De naam Baboo Twister Express is een verwijzing naar het voormalige spookhuis Baboo Twister Club.





Achtbaan MP Xpress onderging dit jaar een opknapbeurt, waarbij de steunpilaren een andere kleur kregen. De rest van de renovatie volgt later. Dan wordt ook een andere naam doorgevoerd, namelijk Lucky Luke - The Ride: Die Daltons Brechen Aus.



Simulator

Het is niet voor het eerst dat Movie Park een bestaande attractie een horrorthema geeft. Vrijevaltoren The High Fall wordt op halloweenavonden traditiegetrouw Terror Tower genoemd en 4D-simulator The Lost Temple is omgebouwd tot spookhuis The Curse of Chupacabra.



Het Halloween Horror Festival begon afgelopen donderdag en loopt tot en met zondag 8 november, met in totaal 23 avonden.

























