Efteling

Dit zegt de directie van de Efteling over mondkapjes bij personeel

De Efteling doet een dringend beroep op medewerkers om per direct een mondkapje te dragen in overdekte openbare ruimtes. Dat valt te lezen in een interne memo die Looopings in handen kreeg. De directie van het attractiepark verplicht personeelsleden officieel niets, maar spreekt wel over een "dringend advies".



"Alle medewerkers die zich in een overdekte openbare ruimte bevinden, verzoeken wij dringend een mondkapje te dragen", zo krijgen werknemers te horen. "Dit geldt dus voor alle medewerkers bij attracties, horeca en in de winkels."





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen verplicht mondkapjes bij personeel



Beveiligers hoeven in de buitenlucht geen mond- en neusbescherming te dragen, binnen het liefst wel. Kantoorpersoneel ontspringt de dans, omdat de Efteling-kantoren niet vallen onder de openbare ruimte. Maar, zo benadrukt de directie: "In alle situaties zijn medewerkers er vrij in om zelf de keuze te maken om alsnog een mondkapje te dragen in niet-overdekte en niet-openbare ruimtes."



Vrijblijvend

Onder andere Duinrell, Slagharen en een aantal dierenparken verplichten medewerkers wél om op bepaalde plekken mond- en neusbescherming te gebruiken. Daar is geen sprake van een vrijblijvend advies.



Voor Efteling-bezoekers verandert er voorlopig niets. Zij mogen een mondkapje dragen, ook in achtbanen, maar dat is niet verplicht. De overheid raadt pretparkbezoekers aan om een mondkapje zo veel mogelijk op te houden, ook buiten. Het op- en afdoen van een mondkapje zou het risico op een coronabesmetting namelijk vergroten.

ZIE OOK: Efteling wijzigt beleid: mondkapjes nu wel toegestaan in achtbanen