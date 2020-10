Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verplicht mondkapjes bij personeel

Attractiepark Slagharen eist dat medewerker mondkapjes gaan gebruiken. Vanaf morgen - zaterdag 3 oktober - dragen personeelsleden op bepaalde locaties verplicht mond- en neusmaskers. Dat valt te lezen in een interne memo. Bij de attracties werd al langer gebruikgemaakt van gelaatsschermen.



De nieuwe regel geldt voor de receptie en overdekte locaties zoals de restaurants en winkels, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Technici die een bezoek brengen aan een verblijfsaccommodatie, dragen ook mondkapjes. Aanleiding is het overheidsadvies over mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimtes.





ZIE OOK: Veel attracties in Fries pretpark alleen nog voor kinderen door corona



Voor bezoekers van Slagharen is er momenteel nog geen expliciet advies, aldus de voorlichtster. Het park wacht daarvoor branchevereniging Club van Elf af. Die komt later met een protocol voor het dragen van mondkapjes in Nederlandse pretparken en dierentuinen. "Maar natuurlijk staat het onze gasten helemaal vrij om nu al een mondkapje te dragen", zegt de woordvoerster van Slagharen.



Geen vereiste

Eerder kozen Duinrell, Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe en een aantal dierenparken er al voor om werknemers te voorzien van mondkapjes, als onderdeel van de coronamaatregelen. Voor medewerkers van grote parken als de Efteling, Toverland en Walibi Holland is het op dit moment nog geen vereiste.

ZIE OOK: Medewerkers Duinrell gaan mondkapjes dragen