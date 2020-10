Nieuws

Opvallend overheidsadvies voor bezoekers pretparken en dierentuinen: laat mondkapje op, ook buiten

Bezoekers van pretparken en dierentuinen kunnen hun mondkapje het best zo veel mogelijk ophouden, ook in de openlucht. Dat staat in een officieel advies van de overheid met betrekking tot mondkapjes. Na maanden de boot te hebben afgehouden, is er nu een landelijk advies over het dragen van mond- en neusmaskers in publieke ruimtes.



In principe geldt de richtlijn alleen voor publiek toegankelijke bĂ­nnenruimtes, maar voor bezoekers van attractieparken wordt een uitzondering gemaakt. Aan hen wordt gevraagd om mondkapjes voortdurend op te houden, dus niet alleen in overdekte locaties.





ZIE OOK: Meer dierenparken adviseren bezoekers mondkapjes te dragen



Het advies wordt als volgt omschreven: "Ten aanzien van locaties die over zowel binnen- als buitenlocaties beschikken (zoals bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen en pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden." De reden? "Het veelvuldig op- en afdoen van een mondkapje verhoogt immers het risico op besmetting."



Efteling

De Club van Elf, de branchevereniging voor Nederlandse dagattracties, zal naar aanleiding van de vandaag gepubliceerde overheidsadviezen een gezamenlijk protocol opstellen. Dat wordt binnen enkele dagen verwacht. Bij de Club van Elf zijn onder meer de Efteling, Attractiepark Slagharen, Toverland, Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn en Ouwehands Dierenpark aangesloten.



De brancheorganisatie zou zelfstandig kunnen beslissen om van het landelijke advies een echte regel te maken. Bezoekers zouden dan geweigerd kunnen worden als ze geen mondkapje dragen. Daarover schrijft de overheid: "Het is aan de beheerder van een publiek toegankelijke binnenruimte om te bepalen of dit advies onderdeel wordt van de eigen huisregels. Het is vervolgens ook aan de beheerder om te bepalen of bezoekers van de binnenruimte gehouden worden aan dit advies."



Duinrell

Enkele parken adviseren hun bezoekers al langer om mondkapjes te dragen, hetzij alleen voor binnenlocaties en wachtrijen. Dat zijn Diergaarde Blijdorp, Artis, Duinrell, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Safaripark Beekse Bergen, DierenPark Amersfoort, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk. In het Limburgse themapark Mondo Verde geldt de richtlijn voor het hele terrein.

ZIE OOK: Attractiepark Mondo Verde deelt mondkapjes uit na kritiek