Topattractie Plopsaland ruim een maand dicht

Eén van de topattracties van Plopsaland De Panne is meer dan een maand buiten gebruik. Sinds 9 september kunnen bezoekers van het Belgische pretpark geen ritje maken in de lanceerachtbaan Anubis The Ride. Volgens een woordvoerder moet er een generator vervangen worden.



"En tegelijkertijd staat er groot onderhoud op de planning", zegt hij. Het is de bedoeling om de 34 meter hoge coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer halverwege deze maand weer operationeel te hebben. De officiële Plopsa-kalender spreekt voorlopig over woensdag 14 oktober als openingsdatum.





Onlangs werd bekend dat Plopsaland voortaan het hele jaar door geopend zal zijn, ook in de weekenden tussen de kerst- en paasvakantie. Grote onderhoudsklussen zullen daarom vaker tijdens openingstijd gedaan moeten worden.

