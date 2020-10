Efteling

Video: Efteling past Raveleijn-show aan na kritiek

De Efteling heeft verschillende kleine aanpassingen doorgevoerd bij paardenshow Raveleijn. Sinds begin juli is in het attractiepark een afgeslankte versie van de voorstelling te zien, vanwege het coronavirus. Die werd afgelopen zomer bijzonder slecht ontvangen.



Nu is de show vernieuwd. Zo zijn de stemmen van de personages opnieuw ingesproken, om het verhaal duidelijker te maken. Ook werden de vechtscènes aangepast. De alternatieve voorstelling duurt bijna twaalf minuten.





ZIE OOK: Efteling-bezoekers kraken coronaversie van Raveleijn af: 'Wat een afgang'



Vóór de coronacrisis duurde Raveleijn nog ruim twintig minuten. Verschillende onderdelen werden geschrapt om geld te besparen, waaronder dé blikvanger van de show: de vuurspuwende draak Draconicon. Het verhaal gaat nu niet meer over het bevrijden van een magische stad, maar over het trainen van ruiters.

ZIE OOK: Video: Efteling presenteert alternatieve Raveleijn-show in coronatijd