Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam plaatst Trump in quarantaine na coronabesmetting

Nu de Amerikaanse president Donald Trump besmet is met het coronavirus, grijpt ook Madame Tussauds Amsterdam in. De toeristische attractie in de hoofdstad heeft besloten om het wassenbeeld van Trump - heel toepasselijk - in 'quarantaine' te plaatsen.



Wie het wassenbeeldenmuseum passeert, ziet dat Trump is afgezonderd van de rest van de bewoners van Madame Tussauds. Hij staat achter een groot raam met zwart-gele-linten en waarschuwingsbordjes met de tekst "Caution, quarantine area". Ook draagt hij een mondkapje.





ZIE OOK: Madame Tussauds Amsterdam zet Trump op straat



Vanochtend meldde de president zelf op Twitter dat hij en zijn vrouw Melania positief getest zijn op het coronavirus. Het koppel gaat in isolatie. Eerder bleek Trumps adviseur Hope Hicks het coronavirus al opgelopen te hebben. Het is onduidelijk of Trump symptomen van COVID-19 vertoont.



Wiet roken

De Nederlandse vestiging van Madame Tussauds is niet vies van ludieke acties rond de president. Eerder werd het beeld van Trump al op straat gezet, als reactie op een inreisverbod voor Europeanen in Amerika. Ook liet het museum een acteur met een Trump-masker wiet roken en haring happen.





ZIE OOK: Madame Tussauds Amsterdam laat Donald Trump wiet roken en haring happen