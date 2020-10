Nieuws

Meer dierenparken adviseren bezoekers mondkapjes te dragen

Steeds meer Nederlandse dagattracties vragen bezoekers om mondkapjes te dragen. Na Artis, Blijdorp en Duinrell zijn ook Wildlands Adventure Zoo Emmen, Safaripark Beekse Bergen, DierenPark Amersfoort, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk in Mierlo overstag. Daar geldt nu het dringende advies om mond- en neusmaskers te dragen in alle binnenlocaties.



In Wildlands gaat het bijvoorbeeld om de gigantische tropische kas Jungola en speelgebied Animazia. De 4D-simulator Arctic 1 is nog dicht. Voor personeelsleden geldt dat zij mondkapjes dragen als ze zich verplaatsen in binnenlocaties of als ze zich bevinden op drukke plekken, bijvoorbeeld bij achtbaan Tweestryd of het Nortica-theater.





Beekse Bergen, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk zijn onderdeel van parkengroep Libéma. Die benadrukt dat het advies "niet geldt voor je wandeling door het park in de buitenlucht". Medewerkers van de Libéma-parken droegen al gezichtsbescherming.



Consequenties

Voor bezoekers is er geen verplichting. Als zij de richtlijn negeren, zal dat vooralsnog geen consequenties hebben. De Club van Elf, de branchevereniging van grote Nederlandse attractieparken, komt een dezer dagen met een gezamenlijke richtlijn voor alle leden. Een handjevol parken besloot dat moment dus niet af te wachten.

