Belgische en Duitse pretparken nu taboe voor bijna alle Nederlanders

Een bezoek aan een Belgisch of een Duits pretpark is nu voor bijna alle Nederlanders niet meer de bedoeling. Eerder probeerden België en Duitsland alleen inwoners van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht expliciet te weren. Die provincies werden geclassificeerd als rode zone, vanwege een verhoogd risico op coronabesmettingen.



Voor België zijn daar nu Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Groningen bijgekomen. Wie daar vandaan komt, is in principe niet meer welkom bij onze zuiderburen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had voor heel België al een negatief reisadvies gegeven. Voor Belgen geldt dat reizen naar de genoemde Nederlandse provincies sterk wordt afgeraden.





Duitsland gaat nog een stap verder. Daar heeft men vrijwel heel Nederland verklaard tot risicogebied. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, ziet alle provincies met uitzondering van Zeeland en Limburg als plekken met een verhoogd risico.



Testuitslag

Wie niet uit Zeeland of Limburg komt, moet in Duitsland een negatieve coronatest kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur. Reizigers die dit niet kunnen, krijgen de opdracht zich te laten testen. In afwachting van de testuitslag moeten ze in quarantaine. Er wordt echter niet tot nauwelijks gecontroleerd.

