Bobbejaanland

Bobbejaanland geeft 'COVID-garantie' op tickets

Bobbejaanland biedt tickets aan met een zogeheten 'COVID-garantie'. Het Vlaamse pretpark kiest ervoor om in deze onzekere tijden toch een halloween-evenement te organiseren. Wanneer de poorten door de coronacrisis onverhoopt alsnog moeten sluiten, dan blijven de aangeschafte entreebewijzen volgend jaar geldig.



"Kocht je een ticket voor een bezoek tussen 17 oktober 2020 en 8 november 2020, maar blijft het park noodgedwongen gesloten omwille van het coronavirus?", staat op de website van Bobbejaanland. "Dan wordt de geldigheid van je ticket automatisch verlengd tot 7 november 2021."





Als dat gebeurt, kunnen bezoekers later een nieuwe bezoekdatum reserveren via reserveren.bobbejaanland.be. Een woordvoerster benadrukt dat de garantieregeling alleen geldt voor toegangskaarten die besteld zijn via de officiële website.



Spookhuizen

Bobbejaanland is van plan om Halloween te vieren met drie spookhuizen en acht scare zones. Het park neemt verschillende maatregelen om de coronaregels in acht te kunnen nemen. Drie andere grote Belgische parken - Walibi Belgium, Plopsaland De Panne en Bellewaerde - hebben de meeste halloweenactiviteiten dit jaar geschrapt.

