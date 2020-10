Movie Park Germany

Movie Park Germany trapt halloweenseizoen af: alle acteurs met mondkapjes

In Movie Park Germany is het Halloween Horror Festival begonnen. Donderdag vond de allereerste halloweenavond van 2020 plaats. Ondanks de coronacrisis presenteert het Duitse pretpark dit najaar gewoon spookhuizen en scare zones, al zijn er door het virus wel enkele zaken veranderd.



Zo dragen álle acteurs nu gezichtsbescherming, zowel binnen als buiten. Vaak gaat het om mond- en neusmaskers in de stijl van hun rol. Scare actors houden geen afstand ten opzichte van bezoekers. Verder moet er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu voor alle spookhuizen betaald worden. Prijzen variëren tussen 4 en 6 euro. Tickets zijn online verkrijgbaar.





Nieuw is het haunted house The Curse of Chupacabra, op de plek van de gesloten 4D-simulator The Lost Temple. Acteurs heten bezoekers welkom in de bestaande wachtrij van de attractie, die nu in het teken staat van de Mexicaanse feestdag Día de los Muertos. Waaghalzen worden vervolgens naar een donkere Mayatempel geleid waar ze de weg moeten vinden met behulp van een touw.



Nachtkijkers

Ondertussen worden ze gevolgd door acteurs met nachtkijkers. Voor het tweede gedeelte van de tour kruipen gasten door nauwe gangetjes. Een touwbrug leidt hen over een geul richting de uitgang. The Lost Temple is al het hele jaar dicht, als onderdeel van de coronamaatregelen.



Spookhuis Circus of Freaks - deels in de openlucht - kreeg een nieuwe looproute. De ingang bevindt zich nu in bioscoop Roxy. Ook de spookhuizen Project Ningyo, Hostel, The Slaughterhouse en Insidious - Chapter 2 keerden terug. Campout, een walkthrough in de openlucht, kost niets extra's, maar ook daar moeten vooraf kaartjes voor besteld worden. Op de oude locatie van spookhuis Wrong Turn wordt momenteel een nieuwe achtbaan gebouwd.



Terror Tower

De drie scare zones in het park heten Dead West, Horrorwood Boulevard en Acid Rain. Vrijevaltoren The High Fall wordt op halloweenavonden omgedoopt tot Terror Tower, met lichteffecten. Ook bij hangende achtbaan MP Xpress zorgt men voor een halloweensfeertje. Het onlangs aangekondigde laserparcours Secrets of St. Elmo is nog niet af. Binnenkort vindt de opening plaats.



Het Halloween Horror Festival in Movie Park telt dit jaar maar liefst 23 avonden. Om te kunnen voldoen aan de coronaregels laat het park geen 24.000 bezoekers toe zoals voorheen, maar ongeveer één derde daarvan. Het betreden van de spookhuizen gebeurt in groepjes van acht personen. Zij hoeven geen onderdeel te zijn van hetzelfde huishouden. Het dragen van mondkapjes is daar verplicht.





































































