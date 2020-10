Attractiepark Toverland

Toverland legt uit: hoe laat je bezoekers schrikken op anderhalve meter afstand?

Toverland staat dit jaar voor een grote uitdaging tijdens de Halloween Nights, want door de coronacrisis mogen acteurs niet meer dicht in de buurt van bezoekers komen. Passanten laten schrikken wordt dan een stuk lastiger. David Slob, creatief leider van de entertainmentafdeling, legt in een interview uit hoe scare actors in coronatijd mensen alsnog de stuipen op het lijf kunnen jagen.



"Acteurs krijgen training om ervoor te zorgen dat ze op anderhalve meter toch eng kunnen zijn", vertelt Slob in een aflevering van de podcast ScarePod. "Dreigend overkomen, oogcontact iets langer vasthouden dan normaal, daar word je natuurlijk heel ongemakkelijk van als mens zijnde. En daar gaan we meer mee werken."





Normaal gesproken leert Toverland acteurs wat ze het beste kunnen doen als ze in de buurt komen van een bezoeker. "Er zal een andere training aan voorafgaan dan die we normaal altijd doen." Dit keer ligt de focus op het opbouwen van de spanning. "Van: er gaat iets gebeuren. En dan is het nog maar de vraag wat er gaat gebeuren en of er iets gaat gebeuren."



Onverwachte beweging

Juist door het opbouwen van die spanning kunnen bezoekers volgens Slob ook op een afstandje schrikken. "Als je gebiologeerd bent door een karakter en die maakt in één keer een onverwachte beweging, zal daar automatisch een schrikeffect uit voortkomen."



De Halloween Nights in Toverland vinden dit jaar plaats op veertien dagen tussen vrijdag 9 oktober en zaterdag 7 november. Vanwege het coronavirus wordt in krappe scare zones gewerkt met eenrichtingsverkeer. Hoogtepunt van deze editie is het nieuwe spookhuis Maison de la Magie. Verder keren walkthrough The Witches Forest, spookhuis Fear the Woods en doolhof Trapped terug.

