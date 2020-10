Efteling

Efteling stopt noodgedwongen met shows in Efteling Theater

Er zijn voorlopig geen shows te zien in het Efteling Theater. De afgelopen maanden werd de theaterzaal gebruikt voor een Sprookjesboom-voorstelling. Aangescherpte coronaregels zorgen ervoor dat daar in het vervolg slechts dertig personen toegelaten kunnen worden.



Dat is te weinig om de gratis toegankelijke show door te laten gaan, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. In totaal telt de zaal 952 zitplaatsen.





De handpoppenshow ging half juli in première onder de noemer Sprookjesboom Zomerconcert. Eigenlijk zou de voorstelling tot eind augustus draaien. Wegens succes besloot de Efteling om de productie te verlengen in alle weekenden en vakanties tot en met 15 november, onder de noemer Het Sprookjesboomconcert.



Openluchttheater

Ter vervanging zal er in de weekenden en vakanties een kleinschalige Sprookjesboom-show opgevoerd worden in het Openluchttheater in het Sprookjesbos. Die was daar doordeweeks ook al te zien.

