Attractiepark Toverland

Toverland introduceert 'overwinningsbandjes' voor Halloween Nights

Toverland komt met een nieuw aandenken voor bezoekers van de Halloween Nights. Waaghalzen die willen laten zien dat ze een spookhuis, scare zone of walkthrough overleefd hebben, kunnen een speciaal polsbandje aanschaffen. Het Limburgse attractiepark spreekt over 'overwinningsbandjes'.



Er bestaan zes verschillende varianten: met het nieuwe spookhuis Maison de la Magie, walkthrough-beleving The Witches Forest, doolhof Trapped en de drie scare zones DesTroy, Cirque en Morgana's Frozen Knights. "Hiermee kun je vol trots laten zien dat je de scare zones en experiences de baas was", laat Toverland weten.





De kleurrijke bandjes zijn tijdens het halloweenseizoen verkrijgbaar bij de grote winkel Mundo Magica in entreegebied Port Laguna en souvenirwinkel Bazaar in het overdekte parkdeel Land van Toos, die voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot Halloween Shop.



Korting

Ze kosten 2,50 euro per stuk. Voor vier stuks betalen bezoekers 8 euro. "De oplage is gelimiteerd, dus op is op", waarschuwt Toverland. Abonnementhouders krijgen 20 procent korting. Zij zijn dan 2 euro per stuk kwijt. De Halloween Nights vinden plaats op veertien dagen tussen tussen 9 oktober en 7 november.

