Efteling

Exclusieve avonden voor Efteling-medewerkers geschrapt vanwege corona

Efteling-medewerkers krijgen toch niet de kans om de nieuwe versie van watershow Aquanura als eerste te zien. Volgende week gaat een bijzondere uitvoering van het bekende fonteinenspektakel in première, met muziek van Guus Meeuwis. Eigenlijk zouden personeelsleden van het attractiepark de primeur krijgen.



Zij waren uitgenodigd voor exclusieve previewavonden, op maandag, dinsdag en woensdag. Die uitnodiging is inmiddels weer ingetrokken, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de bijbehorende maatregelen vindt de Efteling het niet verantwoord om medewerkers in grote groepen samen te laten komen.





ZIE OOK: Video: Efteling test nieuwe Aquanura-show met hits van Guus Meeuwis



"We nemen de coronamaatregelen uiteraard serieus", aldus de voorlichter. Ook bij de officiële première op donderdagavond, bedoeld voor journalisten en andere genodigden, verandert het één en ander. "Een groot deel van de gasten is afgezegd."



Uitzondering

Vanaf vrijdag 9 oktober is de nieuwe Aquanura-show te zien voor reguliere bezoekers. Of de aangescherpte coronaregels ook invloed zullen hebben op het aantal toeschouwers dat wordt toegelaten, is nog niet duidelijk. Op buitenlocaties mogen in principe slechts veertig personen bij elkaar zijn, maar voor pretparken maakte het kabinet een uitzondering.

ZIE OOK: Efteling zet tientallen medewerkers op straat vanwege coronacrisis