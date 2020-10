Walibi Holland

Halloween Fright Nights in Walibi Holland nu al op drie dagen uitverkocht

Het gaat hard met de tickets voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Vanwege de coronaregels laat het pretpark dit jaar slechts een fractie van het gebruikelijke aantal bezoekers toe. Daardoor zijn entreebewijzen veel sneller uitverkocht dan voorheen.



Op dit moment kunnen via walibi.nl al geen toegangskaarten meer besteld worden voor zaterdag 10 oktober, zaterdag 17 oktober en zaterdag 24 oktober. Walibi maakt zelf geen exacte bezoekersaantallen bekend, maar volgens ingewijden hanteert het park ongeveer een kwart van de reguliere capaciteit. Die schommelt rond de 24.000 bezoekers.





ZIE OOK: Walibi Holland introduceert betaalde meet-and-greet met Eddie de Clown



Voor sommige dagen kunnen bezoekers bovendien ook geen VIP Pass of ticket voor een meet-and-greet met Eddie de Clown meer aanschaffen. Ook die zijn beperkt beschikbaar.



Afstand

Volgens een woordvoerder van Walibi bestaat er een mogelijkheid dat er voor de niet-beschikbare dagen later extra tickets worden toegevoegd. "Maar dat is geen zekerheid. Het hangt af van heel veel factoren. We willen ervoor zorgen dat gasten altijd anderhalve meter afstand kunnen houden, zodat ze echt een exclusieve ervaring voorgeschoteld krijgen."



De Halloween Fright Nights vinden plaats op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 10 oktober en 1 november, met uitzondering van donderdag 29 oktober. Op vrijdagavond 9 oktober is er een speciale voorpremière.

ZIE OOK: Podcast: hoe coronaproof worden Walibi's Halloween Fright Nights?