Duinrell

Medewerkers Duinrell gaan mondkapjes dragen

Medewerkers van Duinrell gaan mondkapjes dragen. De directie van het Wassenaarse attractiepark heeft alle personeelsleden de opdracht gegeven om voortaan mond- en neusbescherming te dragen bij attracties en in overdekte locaties die voor bezoekers toegankelijk zijn.



Dat staat in een interne memo die Looopings in handen kreeg. De beslissing werd genomen naar aanleiding van de aangescherpte landelijke coronamaatregelen. "We moeten serieus met de richtlijnen van het RIVM omgaan", laat het management weten. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm.





En er verandert meer bij Duinrell. "Het bezoekersaantal van het attractiepark en het Tikibad wordt naar beneden bijgesteld", valt te lezen in de memo. Verder blijft de eetgelegenheid in het Tikibad gesloten. Alle activiteiten van het entertainmentteam vinden buiten plaats.



Dierentuinen

Bovendien wordt bezoekers van 13 jaar en ouder dringend geadviseerd om in de wachtrijen en binnenlocaties een mondkapje te dragen. Eerder kozen dierentuinen Artis en Blijdorp daar ook al voor.



Waarschijnlijk volgen de andere Nederlandse pret- en dierenparken snel. Branchevereniging Club van Elf werkt aan een gezamenlijke richtlijn. Vandaag werd bekend dat het kabinet het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes dringend adviseert.

