Artis en Blijdorp raden bezoekers aan om mondkapjes te dragen

De twee populairste dierentuinen van Nederland, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Artis in Amsterdam, vragen bezoekers om op bepaalde plekken mondkapjes te dragen. Het gaat voorlopig echter niet om een verplichting, maar om een advies. Dat hebben beide parken laten weten.



Waar het dragen van een mond- en neusmasker in Belgische, Duits en Franse parken al maanden de normaalste zaak van de wereld is, blijven de pret- en dierenparken in Nederland achter. Artis en Blijdorp, gelegen in regio's met veel coronabesmettingen, passen het beleid nu aan.





"We adviseren bezoekers om een mondkapje te dragen in onze binnenlocaties zoals het Oceanium, Amazonica, etcetera", meldt Blijdorp. "Dit advies geldt ook voor toiletten en binnenhoreca, met uitzondering van het moment dat men aan tafel zit."



Artis zegt gehoor te willen geven aan de oproep van burgemeester Femke Halsema. "We adviseren bezoekers vanaf 13 jaar in de binnenlocaties zoals Micropia, de binnenverblijven, de horeca, het Planetarium en de Artis-winkel een mondkapje te dragen."



In de buitenlucht hoeven de mondkapjes niet op, denken de twee dierentuinen. Medewerkers droegen al mondkapjes op plekken waar anderhalve meter afstand niet te garanderen is, zoals bij horecagelegenheden. Ook parkengroep Libéma, waar onder andere Safaripark Beekse Bergen en ZooParc Overloon onder vallen, verplicht het dragen van mondmaskers bij personeel.

