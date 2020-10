Lincolnshire Wildlife Park

Britse dierentuin beschermt publiek tegen vloekende papegaaien

Een Britse dierentuin houdt vijf vloekende papegaaien voorlopig weg bij het publiek. Hoewel sommige bezoekers het gescheld wel geestig vonden, komen er ook veel kinderen in Lincolnshire Wildlife Park. De directie besloot de grofgebekte vogels daarom tijdelijk achter de schermen te huisvesten.



Het park adopteerde de grijze roodstaartpapegaaien in augustus en plaatste de dieren eerst in quarantaine. Toen ze vervolgens naar de buitenverblijven verhuisden, bleek het vocabulaire van de vogels een paar stevige vloeken te bevatten. Welke scheldwoorden er precies uit hun snavels komen, is niet bekendgemaakt. Het zou gaan om beledigingen aan het adres van voorbijgangers.





De verzorgers moesten aanvankelijk lachen om de grove papegaaien, maar hoopten wel dat ze hun slechte gewoonte snel af zouden leren. Het tegenovergestelde gebeurde. "Ze vloeken om een reactie uit te lokken", vertelt directeur Steve Nichols aan de BBC. Aangemoedigd door bezoekers gingen de vogels alleen maar meer schelden. "Dan begon één papegaai te vloeken, waarna een ander begon te lachen en dat ging zo maar door."



Woordenschat

De vijf papegaaien zijn nu uit elkaar gehaald. Het park hoopt dat ze door contact met welopgevoede soortgenoten een betere woordenschat ontwikkelen. "Als ze hun taalgebruik doorgeven en wij straks 250 vloekende vogels hebben, weet ik echt niet wat we moeten doen", aldus Nichols.

