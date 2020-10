Efteling

Efteling gaat oud en nieuw vieren zonder vuurwerk

De Efteling luidt het nieuwe jaar niet op traditionele wijze in. Normaal gesproken kunnen bezoekers tijdens de jaarwisseling kijken naar een spectaculaire vuurwerkshow met Efteling-muziek. In coronatijd zou dat te veel groepsvorming opleveren. Daarom heeft men besloten het vuurwerk volledig te schrappen.



Wie ervoor kiest om oud en nieuw te vieren in de Efteling, moet dit keer genoegen nemen met een lichtshow. "Die zal vanuit iedere plek in het park te zien zijn", staat in een persbericht. "Zo kan iedereen op bijzondere wijze het nieuwe jaar inluiden zonder in groepen bij elkaar te komen."





ZIE OOK: Oud en nieuw in de Efteling populairder dan ooit: tickets nu al op



Voor de feestavond zijn aparte tickets benodigd. Die kunnen binnenkort besteld worden. De tarieven zijn nog niet bekend. Vorig jaar kostten entreebewijzen voor oud en nieuw in de Efteling 42 euro, inclusief een glas champagne, een oliebol, parkeren en de vuurwerkshow.

ZIE OOK: Efteling vervangt ijsbaan komende winter door Warme Winter Weide