Efteling

Efteling vervangt ijsbaan komende winter door Warme Winter Weide

De Winter Efteling gaat er dit jaar anders uitzien dan voorheen. Vanwege de coronacrisis heeft de Efteling moeten besluiten om verschillende bekende onderdelen van de winteropenstelling te schrappen. Zo wordt het IJspaleis - met een schaatsbaan, een ijsglijbaan, horeca en entertainment op de Speelweide - niet opgebouwd.



Ook de Winterse Illusie - een videoprojectie op de gevel van Villa Volta - ontbreekt dit keer. Verder zal Langlaufbaan 't Hijgend Hert niet van de partij zijn. Bij die onderdelen is anderhalve meter afstand houden geen vanzelfsprekendheid. Daarom kunnen ze niet doorgaan.





ZIE OOK: Winter Efteling in de toekomst mogelijk zonder kampvuren



De Efteling komt wel met een alternatief: de Warme Winter Weide. Op de plek van de ijsbaan wordt dit keer een veldje ingericht met kampvuren, kerstbomen, een podiumpje, zitgelegenheid en kraampjes met eten, drinken en souvenirs. Eerder sprak de Efteling over het weghalen van de zogenoemde Vreugdevuren om de uitstoot van stikstof te beperken. Deze editie gebeurt dat in ieder geval nog niet.



Carrousel Theater

Op entertainmentgebied zijn er optredens van de Sprookjesbos-bewoners en gospelgroep De Lichtpuntjes. Vuurprins Kendrik en Sneeuwprinses Jelka verwelkomen bezoekers bij de hoofdingang. Meneer en Mevrouw Tijd, bekend uit de theatershow CARO, krijgen hun eigen muzikale act in het Carrousel Theater.



"In deze bijzondere tijden zijn we jammer genoeg genoodzaakt om aanpassingen te doen, maar we verwachten bezoekers zoals vanouds te betoveren met de winterse sfeer in het park", zegt commercieel en creatief directeur Koen Sanders. De Vliegende Hollander blijft open tot en met de kerstvakantie, mits de weersomstandigheden het toelaten.



Reservering

De 22e editie van de Winter Efteling start op maandag 16 november. Vanwege de beperkte capaciteit blijft vooraf plaatsen van een online reservering verplicht, ook voor abonnementhouders. Dat kan naar verwachting vanaf 19 oktober.









ZIE OOK: Efteling krijgt Sprookjesboom weer aan de praat na maandenlange storing