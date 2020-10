Alton Towers Resort

Britse zussen woedend om gehandicaptenbeleid Alton Towers

De 30-jarige Hannah Cheetham en haar zus Becky (28) zijn boos op Alton Towers. Hannah heeft een hersenverlamming en kan niet zelfstandig lopen. Het Britse pretpark weigerde haar daarom de toegang tot bijna alle attracties. Ook werd de vrouw onbeschoft behandeld door het personeel. Alton Towers heeft inmiddels excuses aangeboden.



Hannah kan niet praten, maar is zich wel bewust van haar omgeving en communiceert non-verbaal. Ze heeft Alton Towers in het verleden zonder problemen bezocht. Op 28 september ging er echter van alles mis. Zus Becky heeft haar beklag gedaan in een lang Facebook-bericht.





Bij de gehandicapteningang van achtbaan The Smiler werden Hannah en Becky naar eigen zeggen opgewacht door een "miserabele" vrouw. Er hing een bordje waarop staat dat passagiers 25 meter zonder hulp moeten kunnen lopen. Toen Becky vertelde dat Hannah daar niet toe in staat is, zei de medewerker kortaf dat haar zus niet in de achtbaan mocht. Vervolgens draaide de vrouw zich om naar een collega en schreeuwde "Ze kan niet lopen!", alvorens ze de deur dichtgooide.



Veiligheidsbeugels

Bij lanceerachtbaan Rita volgde een tweede vernedering. Becky en Hannah stonden vooraan in de rij, maar moesten een half uur wachten terwijl de attractie na een incident opnieuw werd opgestart. In dat tijdsbestek vroeg geen enkele medewerker naar Hannahs gezondheid. Ook toen Becky haar zus uit de rolstoel tilde en in het karretje zette, was er nog niets aan de hand. De veiligheidsbeugels werden zelfs gewoon dichtgedaan. Pas op het allerlaatste moment vroeg een medewerker aan Becky of Hannah kon lopen. Toen ze daar negatief op antwoordde, moesten ze de attractie alsnog verlaten voor het oog van een volle wachtrij.



Er waren meer incidenten. Zo mochten de zussen niet in de theekopjes niet blijven zitten voor een tweede rondje, terwijl er niemand aan het wachten was. Spookhuis Duel zou volgens een brochure van Alton Towers toegankelijk zijn voor gehandicapten, maar dat bleek bij aankomst niet meer zo te zijn.



Ongeschikt

Het dagje pretpark viel dus behoorlijk in het water. Hannah was ontroostbaar en Becky vooral woedend. De zussen snappen niet waarom zoveel attracties plotseling ongeschikt zijn voor mensen in een rolstoel, terwijl Hannah een paar jaar geleden nog overal in mocht. Ook vinden ze dat het personeel van Alton Towers tekort schiet. Ze spraken bijvoorbeeld in alle gevallen Becky aan in plaats van zich rechtstreeks tot Hannah zelf te richten.



De zussen hebben daarom een petitie opgesteld. Ze willen afdwingen dat medewerkers van Alton Towers een training volgen die ze beter leert omgaan met gehandicapten. Het document is al bijna 35.000 keer ondertekend. Ook hebben Hannah en Becky een video op YouTube geplaatst waarin ze hun klachten herhalen.



In gesprek

Alton Towers biedt excuses aan voor de situatie. De zussen gaan binnenkort met het management van het pretpark in gesprek om te voorkomen dat andere bezoekers dezelfde ervaring moeten ondergaan. Het is niet duidelijk in hoeverre de aanpassingen rond het gehandicaptenbeleid te wijten zijn aan de coronacrisis.

