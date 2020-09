Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Instagram-pagina Attractiepark Slagharen verwijderd vanwege foto's van Zwarte Piet

Attractiepark Slagharen heeft momenteel geen Instagram-pagina meer. Het officiële profiel van het Overijsselse pretpark is verwijderd omdat er foto's op stonden van Zwarte Pieten. Dat is tegen het beleid van het sociale netwerk. Slagharen zegt de beslissing te betreuren.



Facebook en Instagram staan afbeeldingen van personen met blackface niet langer toe. Het gaat dan om alle niet-zwarte personen die zich donker schminken. Daarmee wil men discriminerende stereotypen weren.





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen promoot Sinterklaasfeest met vlogs



Wie nu het Instagram-account @ontdekslagharen opzoekt, krijgt de volgende melding: "Deze pagina is niet beschikbaar. De link waarop je hebt geklikt, is mogelijk buiten werking of de pagina is verwijderd."



Roetveegpieten

Een woordvoerster van het park benadrukt dat tijdens het jaarlijkse Slagharen Sinterklaasfeest al sinds 2016 ook roetveegpieten te zien zijn. "En voor 2020 was al eerder aangekondigd dat Sinterklaas in Slagharen enkel nog begeleid zou worden door de roetveegpiet."



Toch was Instagram onverbiddelijk. "Op basis van specifiek de Zwarte Piet-afbeeldingen van voorgaande jaren is aangegeven dat dit alsnog in strijd is met de richtlijnen. Wij betreuren het zeer." Slagharen hoopt dat de blokkering snel opgeheven kan worden, aldus de voorlichtster. "Wij zijn nog in afwachting."





ZIE OOK: Disneyland Paris stelt pikante vraag op Instagram door hilarische vertaalfout