Video: Efteling test nieuwe Aquanura-show met hits van Guus Meeuwis

De Efteling is druk bezig met het testen van een nieuwe Aquanura-show. In het attractiepark gaat volgende week een nieuwe versie van het fonteinenspektakel in première, die in het teken staat van volkszanger Guus Meeuwis. Een oplettende fan wist één van de repetities vast te leggen op beeld.



Dat deed hij na sluitingstijd, aan de rand van het park. Dankzij de beelden weten we nu al welke nummers gebruikt zullen worden in de show. Na een muzikale introductie en een aankondiging door Meeuwis zelf - in het Nederlands en het in het Engels - wordt de soundtrack van Efteling-attractie Symbolica gestart, gevolgd door Efteling-themalied Rijk der Fantasie.





Daarna zijn de bekende melodieën te horen van De Indische Waterlelies, Carnaval Festival, Baron 1898 en het Spookslot, afgewisseld met hits van de 48-jarige Brabantse zanger: Het is een nacht..., Per spoor (Kedeng kedeng), 't Dondert en 't bliksemt en Tranen gelachen. Ook een deel van het verhaal van De Indische Waterlelies komt voorbij.



Finale

De finale bestaat uit de muziek van Symbolica en de Pardoes Promenade, waarbij mascotte Pardoes ook van zich laat horen. Net als in de darkride drukt hij toeschouwers op het hart: "Illumina Fantasia. Koester je fantasie, de bron van alle magie." Het nummer Brabant van Guus Meeuwis zorgt na een minuut of twaalf voor een epische climax, verweven met de muziek van de Muzikale Paddenstoelen uit het Sprookjesbos.



De watershow wordt 'Aquanura met een zachte G' genoemd, een verwijzing naar Meeuwis' concertreeks 'Groots met een zachte G'. Het is de vierde versie van de voorstelling, na De Eerste Efteling Symfonie (2012), De Tweede Efteling Symfonie (2014) en een dancemix met nummers van dj Tiësto (2014). De Baron, Symbolica en de Pardoes Promenade kwamen nog niet eerder in een Aquanura-show voor.



Cadeau

Het attractiepark presenteert de show als een cadeau aan Meeuwis, omdat hij 25 jaar actief is als zanger. De verschillende muziekstukken werden gearrangeerd door Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Alle zangpartijen zijn opnieuw opgenomen. Tussen vrijdag 9 oktober en zondag 15 november is de show dagelijks te zien. Op donderdag 8 oktober krijgen journalisten en andere genodigden een voorproefje.

