Partij voor de Dieren over Dolfinarium: 'Maat is nu echt vol'

Het Dolfinarium in Harderwijk moet zo snel mogelijk sluiten. Dat vindt de Partij voor de Dieren (PvdD). Directe aanleiding is het kritisch rapport van de Visitatiecommissie Dierentuinen, dat gisteren verscheen. De partij spreekt over een "vernietigend" oordeel.



PvdD-kamerlid Frank Wassenberg ziet het dierenpark liever vandaag dan morgen verdwijnen. "De maat is nu echt vol. Er is te veel structureel mis in het Dolfinarium om nog te kunnen verantwoorden dat dit park openblijft", zegt hij.





Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaf de commissie vorig jaar de opdracht om het Dolfinarium te onderzoeken. De conclusies in het rapport zijn niet mals. Zo zouden de verblijven onvoldoende uitdaging bieden voor de dieren. Ook worden de Californische zeeleeuwen en de dolfijnen te veel als artiest gebruikt, waardoor ze onnatuurlijk gedrag vertonen. Entertainment zou in het Dolfinarium belangrijker zijn dan educatie.



Standpunt

Reden genoeg voor de PvdD om het Dolfinarium te willen sluiten. Dat standpunt is overigens niet nieuw. De partij vond in 2016 al dat álle dierentuinen dicht moeten.



Wassenberg vergelijkt een dolfinarium met een circus. "Dolfijnen doen kunstjes met geen ander doel dan vermaak. Dat was juist één van de argumenten om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. Verschillende Europese lidstaten hebben om die reden dolfinaria al verboden. Nederland moet dit voorbeeld snel volgen."

