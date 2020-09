Nieuws

Verbod op nieuwe dolfijnen en orka's in Franse dierenparken

Dierenparken in Frankrijk mogen binnenkort geen nieuwe dolfijnen en orka's meer toevoegen aan hun collectie. Ook mag er dan niet langer gefokt worden met de huidige beesten. Dat melden Franse media. Daarnaast worden wilde dieren in circussen op termijn verboden.



De Franse minister van Ecologische Transitie, Barbara Pompili, vindt een dolfinarium anno 2020 niet meer te verdedigen. "Het wordt tijd dat onze voorouderlijke fascinatie voor deze wilde wezens zich niet langer vertaalt in situaties waarin hun gevangenschap de voorkeur geniet boven hun welzijn", aldus de minister.





Frankrijk telt op dit moment drie parken met dolfijnen: Marineland, Parc Astérix en Planète Sauvage. Minister Pompili zal sowieso geen vergunningen voor een nieuw dolfinarium meer afgeven. Wanneer de regels met betrekking tot het verwerven en fokken van nieuwe dieren gaan gelden, is nog niet duidelijk.



Vrijlaten

Ook het verbod op wilde dieren in Franse circussen zal niet per direct ingaan. Pompili wil goede afspraken maken over wat er moet gebeuren met de beesten, die vaak hun hele leven in gevangenschap hebben doorgebracht. Ze zullen in ieder geval niet worden vrijgelaten.



Tegenstanders vrezen dat dolfinaria en circussen ten onder zullen gaan aan de nieuwe regels. Pompili lijkt hetzelfde te denken en maakt 8 miljoen euro vrij voor personeel dat zich wil laten omscholen.



Brussel

In België kondigde Brussel eind augustus al een dolfinariumverbod aan. Dat was opvallend omdat daar überhaupt nooit een echt dolfinarium is geweest.

