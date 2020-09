Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert digitaal reserveringssysteem voor attracties

Disneyland Paris gaat de komende periode experimenteren met een nieuw digitaal reserveringssysteem. Bezoekers kunnen bij verschillende attracties straks een plek in de wachtrij reserveren via de officiële Disneyland-app. Ze selecteren dan een tijdslot waarop ze de wachtrij mogen betreden.



Vervolgens hoeven ze niet lang meer in de rij te staan. Als het gratis systeem geactiveerd is, is de wachtrij alleen toegankelijk voor personen met een reservering. Wie liever spontaan attracties bezoekt, zonder boeking, kan dat in de vroege ochtend en de avond doen.





Disney zegt in te willen spelen op de coronacrisis. "Deze technologie helpt om zorgen van onze gasten over lange rijen, drukte en fysieke afstanden weg te nemen." Het concept wordt Standby Pass genoemd. Op dinsdag 6 oktober start een proef bij de overdekte achtbaan Crush's Coaster in het Walt Disney Studios Park.



Hyperspace Mountain

Later wordt het systeem ook uitgerold bij Dumbo the Flying Elephant, Peter Pan’s Flight, Big Thunder Mountain, Star Wars Hyperspace Mountain en Autopia in het Disneyland Park en The Twilight Zone Tower of Terror en Ratatouille: The Adventure in het Walt Disney Studios Park. Er is maximaal één reservering tegelijk mogelijk. Entreebewijzen en abonnementen kunnen in de app gescand worden.



"Hoewel de Standby Pass geen directe toegang tot een attractie biedt, krijgen gasten wel de kans om de wachttijd buiten de fysieke rij voor te brengen", laat Disney weten. "In de tussentijd kunnen ze gebruikmaken van andere belevingen in de parken."



FastPass

Disneyland Paris heeft al geruime tijd een reserveringssysteem voor attracties; de bekende FastPass. Er bestaat zowel een gratis als een betaalde variant. Dat concept werkt echter met behulp van papieren kaartjes in plaats van een app. In coronatijd zijn alle FastPass-rijen gesloten.

