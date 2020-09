Phantasialand

Nieuwe show Phantasialand in opspraak: 'Racistisch en seksistisch'

Een nieuwe theatervoorstelling in Phantasialand krijgt kritiek op social media. In het Duitse pretpark is dit jaar de 'Special Show mit Patrick Lemoine' te zien, een comedyshow in het Silverado Theatre. Volgens een toeschouwer zit de productie vol met seksisme en racisme.



"Zeg Phantasialand, is jullie show met Patrick Lemoine ook beschikbaar zonder racisme?", vraagt een Twitter-gebruiker zich af. "Seksisme is Lemoine ook niet vreemd. Sterk, hoor." In een reactie geeft het attractiepark toe dat de cabaretier op het randje balanceert.





"Zeker, deze show polariseert en sommige scènes kunnen aanstootgevend zijn", laat Phantasialand weten. "Maar wij kunnen u verzekeren dat we als internationaal bedrijf met werknemers van talloze nationaliteiten geen show zouden neerzetten die de grens van racisme overschrijdt."



Serieus

Het park zegt het commentaar wel ter harte te nemen. "Tot zover onze beoordeling, maar we nemen uw kritiek en het thema zeer serieus. We zullen het doorgeven aan de verantwoordelijke personen, zodat dit aspect nogmaals onder de loep genomen kan worden."

