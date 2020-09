Efteling

Efteling krijgt Sprookjesboom weer aan de praat na maandenlange storing

De Sprookjesboom in de Efteling laat weer van zich horen. Efteling-bezoekers hebben de bekende pratende boom in het Sprookjesbos maandenlang moeten missen vanwege een grote storing. Al sinds de heropening van het attractiepark in mei bleef hij stil. De oorzaak: een lekkage in de technische ruimte, naar verluidt veroorzaakt door een menselijke fout.



Vanwege de waterschade moest bijna alle techniek achter de Sprookjesboom vervangen en opnieuw geïnstalleerd worden. "Dit brengt erg veel werk met zich mee", liet de Efteling eerder weten. De afgelopen vier maanden stonden er bouwschuttingen om de boom heen.





ZIE OOK: Grote problemen bij Sprookjesboom in de Efteling



Vanochtend ontwaakte de Sprookjesboom uit zijn diepe slaap. Nu vertelt hij weer verhalen aan voorbijgangers. Tijdens de opknapbeurt was er niet alleen aandacht voor de boom zelf. "Alle dierenvriendjes zijn ook meteen even nagekeken, zodat deze weer bewegen zoals het hoort", aldus de Efteling.



Stem

De vijftigduizend blaadjes tellende Sprookjesboom is 9 meter hoog en 13 meter breed. Hij staat sinds het voorjaar van 2010 in het Sprookjesbos, tussen De Nieuwe Kleren van de Keizer en De Vliegende Fakir. Zijn diepe stem werd ingesproken door acteur Hero Muller. Tijdens het vertellen van verhalen krijgt de boom gezelschap van enkele dieren: een eekhoorn, een konijn, een specht en een spin.

ZIE OOK: Efteling wil bootjesmolen Polka Marina weghalen